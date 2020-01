"C'était mon rêve" : une habitante de l’Île-d'Yeu découvre une bouteille à la mer envoyée du Canada

Île d'Yeu, France

"This bottle was tossed over the side of the fishing vessel arctic eagle..." Les yeux grands ouverts, le groupe de promeneurs découvre sur une plage de l’Île-d'Yeu, un matin d'octobre 2019, une lettre laconique, enroulée et glissée dans une bouteille bien fermée. En anglais, on y lit la position et l'adresse d'un pêcheur de Terre Neuve, au Canada. Un certain Craig Drover, qui a pris le soin, quelques mois plus tôt, de laisser ses coordonnées, avant d'envoyer son message en juin 2018. Frédérique Jacquemont, qui faisait partie du groupe, vient de lui répondre par mail, "pour ne pas que l'histoire s'arrête là", précise-t-elle.

"Je me suis toujours dit : "Si un jour je pouvais trouver une bouteille à la mer""

Depuis cette découverte, Frédérique Jacquemont garde des étoiles plein les yeux. "Je me suis toujours dit : "Si un jour je pouvais trouver une bouteille à la mer"", raconte celle qui aime se promener chaque matin sur la plage de l'île. Jusqu'au jour où, avec d'autres promeneurs, elle découvre le message enroulé. "On était excité comme des puces avant d'ouvrir ce message qui était bien hermétiquement mis dans une petit pochette plastique", se souvient-elle. L'homme a côté d'elle s'est servi d'un couteau pour libérer la lettre.

Une partie du message de la bouteille retrouvée sur l'Ile-d'Yeu en octobre dernier. - Frédérique Jacquemont

"Ça m'a fait rêver ! C'est quelqu'un à l'autre bout du monde qui envoie cette bouteille et au hasard ça tombe sur l’Île-d'Yeu quoi !" réalise l'habitante, qui compte elle aussi bientôt envoyer une bouteille à la mer. En attendant, elle a écrit à Craig un premier mail, auquel il a répondu : "Je suis ravi que tu aies reçu mon message ! Je suis un pêcheur de crabes des neiges et de crevettes, capitaine et propriétaire de deux bateaux. J'ai 50 ans et je vis près de Newfoundland (...) Prends soin de toi".

Pourquoi a-t-il envoyé une bouteille ? "Il n'a pas répondu à ma question", indique Frédérique. Il semblerait que le marin soit coutumier du fait puisque que d'autres Français auraient trouvé des lettres signées de son nom.