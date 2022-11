"C'était notre grand frère" : à Fameck, 200 personnes rendent hommage à Mohamed, tué par balles à 22 ans

Comme un symbole, le cortège est parti du stade municipal de Fameck, pendant un match du club de la ville. Car Mohamed Maameri y avait repris sa licence, en septembre dernier, trois ans après avoir arrêté le foot. Le jeune homme de 22 ans est mort dans la nuit du 17 au 18 septembre dernier, tué par balles à Vitry-sur-Orne, la commune voisine, alors qu'il était en train de rentrer chez lui. Une marche blanche a réuni 200 personnes pour lui rendre hommage, dimanche 6 novembre, dans les rues de Fameck. Un cortège vêtu de blanc mené par des jeunes de la commune et une banderole "À notre fils, notre frère, notre ami", à côté d'une photo de Mohamed de dos, maillot blanc sur les épaules avec son surnom brodé dessus : Baki, du nom d'un personnage de manga qu'il appréciait.

"Le jour où il est décédé, il devait jouer un match avec moi", se souvient Abdelkader Hachemi, entraineur à l'ES Fameck. "Je suis vraiment effondré. Ça me touche très fort parce que je l'appréciais énormément. C'était un gamin très respectueux, souriant, toujours aimable... Le seul truc à lui reprocher, c'est qu'il arrivait souvent en retard", sourit l'entraineur. "Je ne l'ai jamais vu manquer de respect sur le terrain. Il venait juste de reprendre sa licence, moi je l'avais beaucoup poussé... Ils l'ont coupé dans son élan", murmure-t-il entre deux sanglots.

"Quand je ferme les yeux, je le revois..."

Dans le quartier aussi, le jeune Mohamed était très apprécié. "C'était notre grand frère", explique un jeune, un ballon de baudruche blanc à la main. "Je le connais depuis tout petit, il m'a vu grandir. Et c'est toujours lui qui nous a incités à arrêter les conneries, à aller prier plutôt que de trainer dans la rue. Il rendait service à tout le monde, on pouvait l'appeler n'importe quand." Son ami rajoute : "Je suis mort de l'intérieur. Mais on en veut à la police. On n'est pas non plus le pire département de France, et pourtant on a l'impression qu'on nous laisse nous entre-tuer sans rien faire. Nous, on demande une justice."

"On a tous une part de responsabilité dans ce drame." - Abdelkader Hachemi, entraineur à l'ES Fameck

"On est dans le flou, on ne comprend pas pourquoi il y a eu un tel acharnement...", explique Baria, l'une des grandes soeurs de Mohamed. "C'était un jeune étudiant normal, il n'avait aucun problème. Depuis deux mois, je pense tout le temps à lui, du matin quand je me lève au soir quand je me couche. Désormais, on fait confiance à la justice pour que ses assassins soient arrêtés." Sa petite soeur Myriam pleure à ses côtés. "Quand je ferme les yeux, je le revois dans sa camionnette... C'est vraiment un choc, on ne s'en remet pas. On habite ici depuis qu'on est tout petits. Tout nous rappelle lui ici. Absolument tout. C'était mon protecteur, sans lui je me sens nue."

Mais cette marche blanche doit surtout avoir l'effet d'un électrochoc, estime l'entraineur de l'ES Fameck. "Il faut vraiment que cette mort serve à quelque chose, on ne peut pas rentrer chez nous et ne plus y penser", explique Abdelkader Hachemi. "On a tous une part de responsabilité dans ce drame, même moi. On doit tous faire attention à nos jeunes, et c'est pareil pour la police ou les politiciens. On ne peut pas banaliser les choses, et faire comme si c'était normal juste parce qu'on est à Fameck. Ce sera qui, le prochain ? Mon frère, mon cousin, mon neveu ? On ne peut pas continuer comme ça..."