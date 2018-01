Yonne, France

"C'était un peu notre Johnny à nous, en cuisine. Il y a des gens tellement à part qu'on les croit immortels. C'est une grande tristesse de le savoir parti", regrette Jean-Michel Lorain. Le chef étoilé du prestigieux restaurant La Côte Saint-Jacques, à Joigny, se souvient de sa première rencontre avec Paul Bocuse. Il n'avait alors que 11 ans.

"Il nous a reçus comme s'il connaissait mes parents depuis 20 ans, alors qu'il ne nous connaissait pas - Jean-Michel Lorain

"A l'époque, la Côte Saint-Jacques était un restaurant tout à fait classique et banal. Mes parents ont voulu me faire plaisir et m'emmener chez Paul Bocuse, et ç'a été pour moi une révélation. J'ai découvert non seulement la grande cuisine, mais aussi ce qu'était un grand chef et un homme de coeur. En partant, il m'a dédicacé une carte "A Jean-Michel, futur grand chef." Et aujourd'hui, cette carte est affichée en bonne place dans mon restaurant."

Un visionnaire de la gastronomie

Pour Jean-Michel Lorain, Paul Bocuse restera "un exemple, un modèle, parce qu'il avait tout compris avant les autres. A l'époque de la nouvelle cuisine, dans les années 70, c'est lui qui a amené la cuisine française sur le devant de la scène."

Que ce soit chez les chefs d'Amérique du Sud, du Nord, d'Asie, ou d'Extrême-Orient, il y avait une photo de Paul - Marc Meneau

Une analyse partagée par Marc Meneau, anciennement chef étoilé du restaurant L'espérance, à Saint-Père. "Il avait compris que la cuisine allait devenir une affaire mondiale. Je ne connais pas de grand cuisinier, dans le monde, qui n'ait pas une photo de Paul à sa table. Il a fait de la cuisine française ce qu'elle représente aujourd'hui : l'image d'une façon de vivre, d'une connaissance du plaisir. Au même titre que la musique, le cinéma ou les arts."

Bocuse, (p)artisan de la simplicité

Paul Bocuse, c'était aussi ce Lyonnais bon vivant, dont la simplicité et la générosité étaient la marque de fabrique. Marc Meneau, qui a, de son propre aveu, partagé plus de 250 repas avec Paul Bocuse, dit avoir retenu une chose de sa part : "C'est qu'avec un plat simple, on peut aimer et être aimé des gens. Ce qui compte, c'est la qualité du produit et le coeur que le cuisinier met à l'ouvrage. Dans la sophistication actuelle, la cuisine est tenue par l'argent. Mais Paul a toujours vécu en-dehors de ça, il vivait pour le plaisir des hommes."

Je me souviens de fêtes qu'on a fait ensemble, qui montrent qu'on s'amuse bien en cuisinant un poulet, avec une simple bouteille de Montrachet et un Aligoté - Marc Meneau

Une cuisine riche, mais pas alambiquée, que l'on retrouve dans la culture bourguignonne. "Paul tenait beaucoup à la cuisine de terroir", analyse Jean-Michel Lorain, "Et aujourd'hui, son style est terriblement à la mode, parce qu'on revient justement à cette cuisine de proximité. Et l'Yonne, justement, est un pays de Cocagne où l'on apprécie cette démarche de proximité."