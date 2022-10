"C'était très vétuste ! " : l'ancienne maison d'arrêt de Colmar a ouvert ses portes au public

La maison d'arrêt de Colmar a ouvert ses portes au public ce mardi, à l'occasion de la nuit du droit. Le thème abordé était l'enfermement.

L'établissement a fermé ses portes en juin 2021, il était réputé pour sa vétusté et sa surpopulation, avec une capacité de 120 détenus. Il y en avait plutôt entre 180 et 190 . Le public a pu découvrir ce qui se cachait derrière cette prison, installée en plein centre-ville, qui est en cours de réhabilitation.

Beaucoup de demandes pour la visite

Les demandes se faisaient sur inscription et il y avait du monde pour découvrir ce lieu chargé d'histoire. Plus d'une centaine d'inscriptions ont été enregistrées et il y avait deux à trois fois plus de demandes ont indiqué les services pénitentiaires. Lors des dernières journées du patrimoine, la visite de l'ancienne maison d'arrêt a aussi été un succès.

Le public a pu découvrir comment était accueilli un détenu, quelles étaient les formalités. Il y a eu aussi la visite des cellules, des dortoirs ou encore le quartier disciplinaire.

La cour de l'ancienne maison d'arrêt et le filet pour éviter l'intrusion de "paquets" © Radio France - Guillaume Chhum

Une cellule de la maison d'arrêt de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

On a pu découvrir aussi les cuisines de la prison, les ateliers pour le travail des détenus. Marguerite Rodenstein a aussi expliqué l'utilité des ateliers d'écriture. Un vrai moment "d'évasion" pour ceux qui ont fréquenté la prison. Elle a eu en charge ces ateliers pendant 25 ans et a rassemblé les récits des détenus dans plusieurs ouvrages.

Une vraie découverte pour le public

La maison d'arrêt de Colmar a fermé ses portes en juin 2021, après 102 ans de service. C'était un ancien couvent qui date de 1316. Il a été transformé en maison d'arrêt en 1919, dans 4.500 mètres carrés en plein centre-ville.

Une cellule type de la maison d'arrêt de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Les fresques restent intactes © Radio France - Guillaume Chhum

Il y avait aussi encore des dortoirs qui pouvaient accueillir jusqu'à 8 personne. A cause de la vétusté, il y avait aussi de nombreuses évasions ou tentatives d'évasions, dont la dernière remontait à juillet 2018.

L'établissement a fermé ses portes, après l'ouverture du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach qui peut accueillir jusqu'à 520 détenus. Il est beaucoup plus moderne et plus adapté à l'incarcération des détenus.