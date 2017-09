"C'était une fille pleine de vie" : une camarade auxerroise de Sophie, retrouvée morte à Londres, se souvient

La jeune femme, dont le corps a été retrouvé carbonisé à Londres mercredi dernier, avait étudié au lycée Vauban à Auxerre, où elle avait obtenu un CAP petite enfance en 2014. Une de ses camarades de classe, Océane, lui rend hommage.

"C'était une fille formidable, et elle ne méritait pas ça." La voix un peu tremblante, Océane, Auxerroise, se rappelle de son amie Sophie Lionnet, dont le corps a été retrouvé carbonisé mercredi dans le sud de Londres. Même si cela fait trois ans qu'elles ne se parlaient plus, elles ont fréquenté ensemble les bancs du lycée hôtelier Vauban à Auxerre, et l'émotion l'a submergé lorsque sa sœur lui a annoncé la nouvelle." Ça fait un choc, je ne comprends pas vraiment comment ça a pu se passer."

Une fille "sociable et marrante"

"Elle avait plein de passions", se souvient Océane. "La musique, le cinéma, elle chantait, elle dansait... c'était une fille pleine de vie, elle était sociable et marrante." Après l'obtention de son CAP petite enfance à Auxerre, Sophie était retournée dans sa région natale, l'Aube, et Océane l'avait perdu de vue. "Mais tu te dis quand même que tu as vécu des choses avec elle, c'est quelque chose..." ajoute son ancienne camarade de classe.

Fan de Michael Jackson et contre la maltraitance des animaux

"Au début nous n'avions pas vraiment d'intérêts communs", avoue Océane. "Disons qu'elle était fan de Mylène Farmer, de Michael Jackson, des choses pas très récentes." Mais les deux étudiantes se sont vite trouvées des points communs, et Océane est devenue admirative des causes que Sophie défendaient. "Par exemple l'homophobie, le racisme, la maltraitance des animaux...", énumère-t-elle. "Elle défendait toutes ces causes là." Sur Facebook, un groupe a été créé, Tribute to Sophie Lionnet ("Hommage à Sophie Lionnet"). Il prévoit d'organiser une marche blanche dimanche prochain à Londres.

Sophie Lionnet travaillait au pair dans la capitale britannique pour un couple franco-algérien depuis plus d'un an. Vendredi, les deux personnes qui l'hébergeaient ont été mises en examen pour meurtre. Elles comparaîtront mardi devant la justice.