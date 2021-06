"Ça amène de la couleur dans le paysage" : les bulles flottantes sur l'Huisne ont déjà conquis les promeneurs

"On dirait la terre", "ça amène de la couleur au paysage", "ça attire l'oeil, on voudrait voir ce qu'il y a dedans", analysent les adultes. "C'est beau parce qu'il y a plein de couleurs", "ça ressemble à un ballon", répondent les enfants. Depuis mercredi, les trois grandes bulles gonflables installées sur l'Huisne, entre les Sablons et les Atlantides, suscitent les commentaires de tous les promeneurs, petits comme grands.

L'une des trois bulles disposées sur l'Huisne. © Radio France - Steven Gouaillier

Les sphères multicolores ne sont pas tombées du ciel du jour au lendemain. Ce sont des œuvres de la plasticienne Elsa Tomkowiak, disposées sur la rivière dans le cadre de l'exposition Out/Élodie, réalisée avec la scène nationale Les Quinconces - l'Espal.

Par beau temps, on peut aussi profiter du reflet des sphères. © Radio France - Steven Gouaillier

Avis aux curieux, les trois bulles sont à voir jusqu'au 30 juin prochain.