"Ça arrive plus souvent qu’on ne le croit", à l'Hôpital, une marche blanche contre les féminicides

Ils ont répondu à l'appel de la famille, des proches de Stéphanie Massonot et de plusieurs associations. Une centaine de personnes a participé à la marche blanche organisé ce samedi après-midi dans la commune de L'Hôpital en Moselle. Une marche blanche pour rendre hommage à cette femme de 43 ans, assassinée. Une marche blanche pour dire stop aux féminicides.

Ils sont les enfants, les amis, les collègues ou encore les voisins de Stéphanie. Tous arborent un T-shirt blanc sur lequel est imprimé le visage de la disparue. On y voit ses cheveux rouges, ses yeux bleus, fermés à jamais depuis ce jour de septembre.

Trois mois plus tard, ils lui rendent hommage.

Parmi eux, il y a Laurie Mariazzi, la fille de Stéphanie qui espère une prise de conscience de la part de la société : "ça n'arrive pas qu'aux autres, un féminicide" déclare-t-elle. "L'Affaire Jonathann Daval, elle a été très médiatisée, j'espère que plus on médiatisera ce genre d'affaire, plus la population réagira. Si des femmes voient que ça arrive plus souvent qu'on ne croit, ça les aidera."

À ses côtés, Jessica Issa, une des meilleures amies de la victime. Pour elle, c'est une marche très importante à la fois, pour rendre un dernier hommage mais aussi pour envoyer un message à toutes les femmes victimes de violences, "personne devrait avoir le droit d'enlever la vie à quelqu'un" souffle-t-elle.

Dans les mains de ceux présents, des roses blanches, qui ont finalement fleuri la tombe de Stéphanie. 43 roses blanches. 43 comme l'âge de Stéphanie à son décès.

L'instruction toujours en cours

Dans cette affaire, c'est l’ex-compagnon de Stéphanie Massonot qui est le principal suspect. Il a été arrêté deux jours après la découverte du corps. Une instruction judiciaire est en cours. Il conteste les faits. L'homme de 55 ans a déjà écopé de 10 ans de prison pour le meurtre d'un homme en 1997. Il est actuellement en détention. Sa demande de remise en liberté a été refusée.

à lire aussi Une habitante de Freyming-Merlebach retrouvée morte en Allemagne : son compagnon interpellé dans le Var

Les associations de lutte contre les violences faites aux femmes davantage sollicitées pendant le confinement

Présente elle aussi à la marche blanche, Karine Nicolas, présidente l’association Lucie qui tient des permanences d’aide aux victimes de violences à Saint-Avold et L’Hôpital, elle explique crouler sous les cas de violences conjugales depuis le confinement : "on a, pour une petite association locale, 70 dossiers en cours depuis mai 2018". Elle tient à rappeler l'importance de "dénoncer" les violences, "pour qu'on n'ait plus à organiser d'autres marches blanches comme celle-ci".

En 2019, selon un rapport de la Délégation aux victimes 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Si vous êtes victimes ou témoin de violences conjugales, vous pouvez appeler le 3919.