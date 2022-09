"Ça fout les boules" : la colère des habitants touchés par l'incendie du Médoc

L'incendie qui brûle toujours ce mardi matin dans le Médoc a-t-il été allumé par un pyromane ? "Il y a forcément des interrogations, ce sont les scénarios que nous avons connus précédemment dans le courant de l'été" a confié ce mardi matin sur France Bleu Gironde Jean-Luc Gleyze le président du conseil départemental. Une enquête est ouverte et la piste criminelle est privilégiée par les gendarmes de Gironde alors que le feu a brûlé plus de 1.300 hectares de végétation au nord du département depuis la soirée de lundi.

Plusieurs centaines d'habitants ont été évacués dans le secteur de Saumos, du Temple et de Sainte-Hélène. Véronique et son mari ont dû quitter en catastrophe leur maison de Saumos. "Les gendarmes nous ont dit qu'il y avait trois foyers d'incendie", ce lundi soir, le couple était persuadé que le feu était volontaire. "C'est encore plus traumatisant de savoir qu'il y a des gens qui veulent du mal à tout le monde" réagit aussi Marie-Claire, une retraitée évacuée. Jean-Luc a du mal, également, à cacher sa colère : "Ça fout un peu les boules que la nature soit détruite par des cons de pyromanes". Même sentiment chez Kévin. Lui, est plombier chauffagiste à Saumos. Il a été évacué lundi soir avec toute sa famille alors forcément, "c'est inutile de faire des choses comme ça, mettre des populations en danger, brûler le patrimoine d'ici, nos forêts de pins... C'est n'importe quoi !".

"Personnellement, je ne saurai jamais expliquer comment quelqu'un peut avoir l'idée d'allumer un incendie mais visiblement, il peut y avoir un certain nombre de personnes qui sont fascinées par le feu et qui font le choix d'en allumer. J'espère que, si tel était le cas, la personne pourra être appréhendée le plus rapidement possible" a affirmé Jean-Luc Gleyze, président du conseil départemental de Gironde.