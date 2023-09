"Ça l'aurait rendu heureux" : à Dissay dans la Vienne, Théo Heriot reprend la boucherie de son frère décédé

De gauche à droit : Paco (employé de la boucherie), Théo Heriot, Hugo (photo), Léonie (soeur d'Hugo et Théo), Léa (une amie), Sophie (la maman( et Alexandre (le papa)

Sur la devanture rouge de la boucherie-charcuterie située à côté du château de Dissay, il est toujours inscrit "Artisan Hugo Heriot". Son portrait en noir et blanc est également affiché à l'intérieur du commerce. "Aujourd'hui j'aurais même dû avoir sa veste mais je suis un peu parti à l'arrache ce matin" sourit Théo, qui a repris la boutique de son grand frère, décédé en décembre 2022, dans un accident de voiture dont il était passager. Boucherie qui a rouvert ce 5 septembre 2023, avec beaucoup d'émotion pour les clients, la famille, et surtout Théo.

ⓘ Publicité

Son grand frère, qui a perdu la vie a seulement 21 ans, était le plus jeune patron boucher du département. Et c'est à ça que Théo, à seulement 19 ans, a souhaité rendre honneur. Hugo l'avait embauché en apprentissage en septembre 2022. Après le drame, il a passé son CAP en quelques mois, de février à juin : "J'ai travaillé, travaillé, pour que ça rentre. Je ne prenais pas de pause, ça a été des grosses journées." Avec un objectif en tête : rouvrir la boutique.

Boucherie-Charcuterie Heriot, à Dissay © Radio France - Salomé Martin

C'est désormais chose faite. Et ce mardi 5 septembre, l'émotion était très forte pour tout le monde. A commencer par Théo : "J'avais peur de fondre en sanglots mais ça va", sourit-il largement. "Il faut un peu de courage, après je sais que ça l'aurait rendu heureux. J'essaie de le faire vivre à travers moi". Son père, sa mère, sa soeur et des amis sont venus, et lui ont apporté du café et des croissants, comme ils l'avaient fait pour Hugo en 2022. Sa maman Sophie est particulièrement émue "je suis très fière, c'est une belle histoire qui continue".

Les clients aussi ont répondu présents, y compris les habitants de Dissay, comme Sylvie : "C'est très bien parce qu'il y a très peu de commerces à Dissay. Je lui souhaite bon courage et bonne chance", confie-t-elle, tout en jetant un regard aux articles louant Hugo Heriot encadrés sur le mur. Pour Laeticia, venue acheter quelques produits et soutenir les parents de la fratrie, "c'est beaucoup d'émotion. A 19 ans, être capable de faire ça, ça force le respect. C'est magnifique".

Pour l'épauler dans cette nouvelle aventure, Théo a embauché un employé, Paco, ravit de travailler à ses côtés. Le second frère Heriot compte à l'avenir poursuivre les rêves du premier, devenus un peu les siens, en développant son activité économique.