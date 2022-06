"Ça me redonne confiance en l'humanité" : les parties civiles réagissent au verdict du procès du 13-Novembre

Les victimes et proches de victimes des attentats du 13-Novembre son plutôt soulagées après le verdict du procès du 13-Novembre, rendu mercredi soir. La plupart souhaite passer à autre chose, même si certaines soulignent une "peur du vide" et le fait que les peines ne ramèneront pas leurs proches.

Plus de six ans après le pire crime de l'après-guerre en France, la cour d'assises spéciale de Paris a condamné mercredi soir Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie de commandos qui ont fait 130 morts, à la perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. Les autres accusés écopent de peines allant de deux ans de prison à la perpétuité, avec période de sûreté pour certains et incompressible pour d'autres.

Un moment un peu flottant, comme si on claquait une grande porte ferrée - David, rescapé du Bataclan

Après l'énoncé du verdict, les premières parties civiles ont quitté la salle, certains en larmes. "Les peines sont assez lourdes", estime Sophie, émue, auprès de l'AFP. "Ils ne sortiront pas tout de suite de prison. On va savourer, je ressens beaucoup de soulagement." "Dix mois de procès, ça aide à se reconstruire", explique-t-elle. Mais "c'est fini, ça va faire un vide". Elle prend David Fritz, un rescapé du Bataclan, dans ses bras. "Je sens que j'ai grandi. C'est important de voir que la justice a été rendue. C'était nécessaire. C'est un moment un peu flottant, comme si on claquait une grande porte ferrée", détaille-t-il.

"On a montré à la barbarie, aux terroristes, que la réponse pouvait être de la justice, de la démocratie"

Bruno Poncet, rescapé du Bataclan, s'interroge sur la peine infligée à Salah Abdeslam au micro de franceinfo : "Est-ce qu'on n'est pas en train de transformer un garçon qui ne savait pas trop, qui ne sait toujours pas trop ce qu'il est, en une bête radicalisée ? Certaines peines peuvent paraître un peu lourdes. Je me pose la question de nos prisons qui sont déjà surchargées, j'ai peur qu'on crée des monstres."

Mais d'un autre côté, il se dit aussi satisfait :"J'ai des amis qui étaient avec moi dans le Bataclan, qui ont peur de sa sortie", souligne-t-il. Il rappelle que "jusqu'à maintenant, on a eu un procès équitable, un procès où l'on a montré à la barbarie, aux terroristes, que la réponse pouvait être de la justice, de la démocratie".

Bruno Poncet se dit surtout soulagé. "Ouf, c'est fini. On va passer à autre chose", lâche le cheminot qui avoue n'être "plus la même personne aujourd'hui que le 8 septembre", au début du procès. "Réellement, je sors galvanisé. Cela nous redonne de l'enthousiasme. Et ça me redonne vraiment confiance en l'humanité." Il est aussi pressé de tourner la page : "Il y a une peur du vide aujourd'hui, mais il est temps d'en sortir. Je vais reprendre le travail lundi, j'ai hâte", explique-t-il.

Le verdict ne remplace pas le manque de mon frère et de mon père - Christophe, frère de Rafaël, tué au Bataclan

Pour Christophe, le frère de Rafaël Ruiz, une des victimes du Bataclan qui habitait dans la Drôme, le verdict ne change rien. "Il ne remplace pas le manque de mon frère et de mon père", raconte-t-il à France Bleu Drôme Ardèche. Son frère Rafaël a été tué au Bataclan, et leur père, qui ne s'en est jamais remis, est décédé en 2017. Mais Christophe, qui a témoigné lors du procès, admet que c'est une étape importante pour la justice française. "C'est une étape pour la justice des hommes et de ce pays, et c'est très important. Mais non, ça ne va pas m'aider à une reconstruction quelconque" admet-il. "Ma reconstruction, je la fais depuis le 14 novembre 2015, du moins j'essaye de la faire, entouré de ma compagne et de mes amis. J'essaye aussi de reconstruire ma mère chaque jour."

Un procès "pour se reconstruire en groupe"

Arthur Dénouveaux, président de l'association de victimes Life For Paris, explique aussi la force des liens qui se sont créés entre les parties civiles et les participants au procès pendant ces dix mois d'audience. "Le chemin face à cette horreur a été de se reconstruire en groupe, et pas individuellement", confie-t-il à l'AFP. "On avait besoin de se serrer les coudes et d'entendre ce que la justice avait à nous dire après six ans et demi".

En réparant, on ne revient pas en arrière - Arthur Dénouveaux, président de l'association de victimes Life For Paris

Il précise : "J'ai quand même l'impression d'un immense gâchis, on envoie des gens en prison, il y a eu plus de 130 morts et la justice vient réparer l'innommable. En réparant, on ne revient pas en arrière. Avant de penser l'après, je vais digérer le fait qu'on a fini une première boucle. J'espère conjuguer le mot victime au passé", confie-t-il.

Les avocats des parties civiles satisfaits

Maître Jean Reinhart est l'un des avocats des parties civiles. Son neveu est mort au Bataclan. Pour lui, la décision de la cour d'assises spéciale "est respectable parce qu'elle respecte le droit et le droit applicable", confie-t-il à franceinfo. "En conséquence de quoi, les parties civiles ne se réjouissent point mais elles constatent l'intelligence de la décision, le discernement qu'il y a eu dans les peines qui ont été infligées", a poursuivi celui qui représente également l'association 13onze15 Fraternité et vérité.

Pour Maître Gérard Chemla, également avocat de parties civiles, "On a la sensation après le verdict qu'on tourne une page. Ils ont pris une décision qui était très motivée", explique-t-il à l'AFP. Les peines prononcées ne sont pas excessives. On est à un moment satisfaisant pour tout le monde, en tous cas pour la justice", estime-t-il.

L'avocat d'un des condamnés salue "des peines correctes qui font preuve d'humanité"

Pour Maître Xavier Nogueras, avocat de Mohammed Amri, condamné à huit ans d'emprisonnement, "les peines sont quasiment toutes en dessous des réquisitions. Sur l'argumentation juridique, on n'est pas d'accord. On a combattu notamment sur (la qualification d') association de malfaiteurs terroriste, c'est un échec. Néanmoins on constate que ce sont des peines correctes qui font preuve d'humanité".

Maître Marie Violleau, avocate de Mohamed Abrini, condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de vingt-deux ans, s'est également exprimée : "Ils sont restés à vingt-deux ans (de période de sûreté). Est-ce que c'est une satisfaction ? C'est un peu compliqué de réagir après dix mois d'audience qui se terminent dans l'hystérie générale (...) La perpétuité on s'y attendait, il s'y attendait, peut-être même plus que nous". L'avocate ne sait pas si son client fera appel : "D'abord on va attendre de lire attentivement la motivation. On va bien analyser tout ça, on ira le voir en prison pour décider ce qu'on fait".