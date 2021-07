"Le choc est immense" : vive émotion pour l'hommage rendu à Maxime, tué à Châteauroux

Des vrombissements pendant de longues minutes à l'arrivée du convoi funéraire devant l'église Saint-Etienne de Déols. Puis le silence et l'émotion. Les obsèques de Maxime, mortellement agressé à Châteauroux dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 juillet, se sont déroulées ce mercredi après-midi. Plus de 400 personnes, dont de très nombreux motards, sont venus rendre hommage à l'un des leurs. Le jeune homme de 25 ans était en effet un passionné de moto et membre du club des Casseurs de Bielles, à Issoudun.

Le cortège de motards est parti du MACH 36 © Radio France - Jérôme Collin

Un jeune homme discret et bienveillant

"On roulait ensemble tous les week-ends. Le choc est immense, la peine est énorme, un manque qu'on ne pourra pas combler", témoigne Jérôme Mançois. La gorge nouée, il tient à être présent pour cet hommage. "C'était un gars discret, sympa, toujours partant pour faire de la moto. Savoir qu'il y a du monde pour lui nous fait du bien", ajoute ce camarade de route.

Les circonstances sont horribles. On a un sentiment de dégoût et d'injustice

D'autres motards sont venus de l'ensemble du département, même sans connaître Maxime. "On montre qu'on est tous solidaire entre motards. Quand l'un des nôtres a besoin ou est en panne, il trouvera toujours quelqu'un. Et quand une famille est dans la douleur comme aujourd'hui, on montre notre soutien envers elle", souligne Alexis.

- © Radio France - Jérôme Collin

Des proches encore sous le choc

La famille ne souhaite pas prendre la parole. Certains proches ressentent le besoin de parler. "C'est un ami d'enfance, c'était comme un frère pour moi", raconte Charles. Il était présent sur la place de la République, à Châteauroux, au moment du drame. "J'étais à terre après avoir pris un coup et Maxime est venu m'aider", précise Charles. Il décrit les coups qui pleuvent sur la victime. "C'était de la violence purement gratuite. J'ai appelé les secours. Je ne réalise pas", poursuit ce proche. "J'ai de la colère, de la souffrance, de la haine. Je ne réalise pas. On faisait tout ensemble, on faisait nos road-trips. On avait encore des projets que je vais faire sans lui", conclut Charles.