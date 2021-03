" Ça permettra d'assurer toutes les missions de nuit à Tours", Thierry Pain du syndicat Unité SGP Police

Pour en parler, Thierry Pain, le secrétaire régional du syndicat Unité SGP-Police était l'invité de France Bleu Touraine ce mardi :

"Ça va permettre aux policiers de Tours de respirer un petit peu. Ça c'est clair. On se bat maintenant depuis des années pour que les effectifs augmentent, pour améliorer les conditions de travail de nos collègues et les conditions de sécurité de nos concitoyens. Les policiers tourangeaux étaient en souffrance depuis plusieurs années et toutes les missions n'étaient plus assurées.

La nuit sera donc renforcée alors qu'il y avait à Tours une carence énorme d'effectifs dû à la volonté de l'ancien directeur de mettre à mal les effectifs de nuit. Ce qui a occasionné des patrouilles à seulement deux par voitures alors que c'est formellement interdit par notre administration centrale. Mais bon, faute d'effectifs, on ne pouvait pas faire autrement. Ça permettra donc de remplir la totalité des missions pour la nuit. Et le jour, cela va améliorer les conditions de travail du service général qui était vraiment en souffrance également. _A condition bien sûr que les promesses du ministre soient tenues_".

En cas de rodéo ou de fuite d'un véhicule, que fait la police ?

Une semaine après les graves violences urbaines à Blois consécutives à un accident de voiture qui avait fui un contrôle de police entraînant la mort d'un des passagers, Thierry Pain a précisé les conditions d'interventions de la police nationale dans ce type de situation :

"Aujourd'hui, la police a pour mission d'identifier au maximum le véhicule, c'est à dire identifier le conducteur, même si c'est de loin, identifier la plaque d'immatriculation. Et ensuite, on cesse la chasse. Car on s'est rendu compte que les policiers qui pouvaient éventuellement être amenés à chasser une voiture en fuite faisaient prendre des risques à nos concitoyens. Donc, _les instructions sont claires, on ne fait plus de chasse après ces véhicules_. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Blois. Sauf que l'individu au volant a continué sa course folle et a occasionné des dégâts. Un accident dramatique."