"Ça pétait dans tous les sens", un début d'incendie prive trente logements d'électricité en Dordogne

Les habitants et les commerçants de la rue Lamy à Thiviers (Dordogne) ont eu une petite frayeur ce samedi après-midi. Peu après 14 heures, un petit transformateur et des câbles électriques fixés sur le mur d'un immeuble entre le rez-de-chassée et le premier étage ont commencé à prendre feu. "Ça faisait des petites explosions et des petites flammes" raconte une commerçante, "ça pétait dans tous les sens" raconte un autre.

Plus de courant dans une trentaine de logements

Rapidement, les sapeurs-pompiers et les équipes d'Enedis sont intervenus pour éviter que ce début d'incendie ne se propage.

Par chance, personne n'a été blessé, mais trente logements et dix commerces sont privés d'électricité au moins jusqu'à 20 heures ce samedi soir, selon la Mairie.