"Ça peut arriver à tout le monde de se retrouver en prison" : un ancien détenu dijonnais témoigne

Dijon, France

Ces derniers jours, des mesures liées à l'amélioration des conditions de vie des détenus ont fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Un chef étoilé qui vient cuisiner dans la prison de Colmar ou encore des téléphones fixes qui seront installés dans les cellules de la maison d'arrêt de Dijon : certains estiment que les détenus ont la belle vie. Nordine* lui a été incarcéré pendant plusieurs mois et il raconte comment se passe la vie à l'intérieur de la prison de Dijon.

Des cellules en prison (illustration) © Radio France - Guillaume Chhum

Pour tordre le cou aux idées reçues, Nordine le rappelle :"en prison tout s'achète." Dans sa cellule de 9m², partagée avec un co-détenu, il a choisi d'avoir la télé."Les gens disent que c'est leurs impôts qui payent, mais non, c'est les détenus qui payent. Ça me coûtait 6€ par semaine, 24€ par mois. Je ne sais pas à combien est la redevance télé, mais ça doit être à peu près du même ordre." Et pour le téléphone c'est pareil. Les détenus ont pour l'instant accès à une cabine téléphonique pendant les heures de promenade, soit une heure le matin et une heure l'après-midi."Appeler sur les portables ça coûte très cher, 5€ environ pour appeler 7 à 8 minutes. Alors les détenus préfèrent appeler sur les fixes, mais en journée, les proches travaillent, les enfants sont à l'école, et ils ne répondent pas à leur fixe."

Le 6 décembre, les détenus dijonnais auront un téléphone fixe dans leur cellule © Maxppp - Marc Demeure

Tous les détenus n'ont pas un téléphone portable en prison, c'est une minorité

Nordine est donc plutôt favorable à l'installation des téléphones fixes dans les cellules. "Le lien avec les proches c'est très important. Les gens oublient souvent que la prison c'est une punition, mais qu'il y a une vie après. L'objectif de la prison c'est la réinsertion, alors couper tous les liens avec l'extérieur ça n'a aucun sens." Et s'il est bien obligé d'admettre que malgré l'interdiction, il y a des portables qui circulent à l'intérieur de la prison, c'est loin d'être généralisé : "tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un portable en prison. Il y a quelques détenus qui ont un portable et qui le prêtent parfois aux autres, mais c'est loin d'être une majorité."

Les cigarettes non plus ne sont pas offertes gratuitement par l'administration pénitentiaire. Et en ce qui concerne la nourriture, certains arrivent à améliorer un peu leur quotidien : "il y a la nourriture qu'on nous donne, et ceux qui ont les moyens peuvent faire des petites courses pour se faire à manger. C'est pas non plus un supermarché, mais on trouve le nécessaire, et on peut cantiner (payer) pour avoir une petite plaque électrique dans sa cellule."

En prison, tout le monde ou presque veut travailler

Des détenus font la plonge en prison (illustration) © Radio France - Edouard Marguier

Pour "cantiner", les détenus ont plusieurs options. Il y a ceux qui ont des proches qui peuvent les aider financièrement. Et ceux qui demandent à travailler. "Mais il y a plus de demandes que de postes, presque tout le monde veut travailler en prison, raconte Nordine. Déjà pour gagner un peu d'argent, en plus parce que _ça fait passer le temps, et puis ça prépare la réinsertion._" Mais pour cela, il faut donc attendre que de la place se libère. Après 4 mois d'attente, Nordine a pu distribuer les repas dans sa coursive et faire un peu de ménage. "On peut aussi faire la cuisine, ou bien fabriquer des pièces automobiles, ce genre de choses."

Une prison vieillissante et des rats dans les couloirs

Si certaines prisons font parler d'elles pour leur surpopulation carcérale et leur état de délabrement, celle de Dijon n'est pas non plus des plus modernes aux yeux de Nordine. "Les douches sont vieilles, les promenades sont sales, et moi j'en n'ai pas vu directement mais certains détenus ont déjà croisé des rats. Un jour il faudra qu'ils en construisent une nouvelle, même les surveillants je suis sûr qu'ils aimeraient bien changer de locaux."

En prison il y a des jeunes, des vieux, des handicapés

S'il a bien conscience que la prison n'est pas un lieu de détente, il estime qu'il faut traiter les prisonniers avec humanité : "notre punition c'est d'être privé de liberté, pas d'être privé d'hygiène ou de propreté. Tout le monde peut se retrouver un jour en prison, on peut renverser quelqu'un par accident, et se retrouver incarcéré en attendant d'être jugé. La prison c'est le reflet de la société, il y a des jeunes, des vieux, des handicapés. Maltraiter les détenus ça peut avoir un impact sur la société. Si on développe de la haine en prison, quand on sort, on risque de récidiver."

* le prénom a été modifié