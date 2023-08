"Ça reste dans la tête" : à Charmes, les jeunes témoins de la mort d'un piéton encore sous le choc

Peu avant 6h ce dimanche matin, un petit véhicule utilitaire de location a percuté 5 piétons à Charmes , alors que beaucoup de jeunes sortaient de boîte de nuit. Un jeune-homme de 18 ans est mort, un autre est très gravement touché et son pronostic vital est engagé, et 3 autres sont également blessés. Par ailleurs, 37 jeunes étaient sur place au moment des faits et sont passés ce dimanche par la mairie de Charmes, où une cellule de crise a été installée.

Sous le choc

Entre les camions de sapeurs-pompiers, les voitures de gendarmerie et les bénévoles de la Croix Rouge, certains ont la mine basse, d'autres ont encore leur couverture de survie sur eux. "Ça reste dans la tête", confie Yassine, l'un d'eux, alors qu'il vient de témoigner auprès des gendarmes. Huit psychologues sont mobilisés pour entendre les récits des témoins et les accompagner.

"C'était à 20 mètres de nous, à quelques minutes près on aurait été fauché", ajoute son ami Toufik, avec qui il sortait de cette boîte de nuit. "Quand je vois les jeunes, ils sont tous abattus, fatigués", regrette le maire Patrick Bœuf. Lui-même s'est rendu sur place et a constaté l'état de la voiture responsable du drame. "Je peux vous dire que la personne devait rouler très très vite vu son état", confie-t-il. A 120 kilomètres/heure répondent des témoins.

Le parvis de l'hôtel de ville entouré pour donner de l'air aux témoins © Radio France - Arthur Blanc

Concernant l'enquête, les 3 occupants du véhicule ont pris la fuite à pied, après l'avoir accidenté. Ils ont été rapidement interpellés grâce aux signalements récoltés et placés en garde-à-vue. On ne connait pas encore les raisons de leur geste ce dimanche matin.