Un restaurateur sur trois rouvre son établissement ce mercredi dans l'Hérault après six mois de fermeture. A Béziers l'équipe du Petit Ju s'active sur les allées Paul Riquet pour accueillir sa clientèle. 50 % des tables ont déjà été réservées.

''Çà sent bon la reprise'' dit l'ancien champion de rugby et patron du restaurant Le Petit Ju à Béziers

Sur les allées Paul Riquet à Béziers c'est un restaurant que les amoureux du ballon ovale connaissent bien. D'ailleurs Jean-Marc Cordier, le patron du ''Petit Ju'' n'a cessé de recevoir des messages de soutien de sa clientèle depuis la fermeture imposée fin octobre.

Depuis une semaine, l'ancien quadruple champion de France de rugby à XV avec l'AS Béziers au début des années 80 s'active pour rouvrir son établissement ce mercredi. A ses côtés, sa famille, des amis sont venus épauler son équipe. ''Six mois de fermeture, il y a du travail. Plus-qu’on ne l'imagine''.

Ce 19 mai, les terrasses de restaurants ou de cafés peuvent rouvrir à 50 % de leur capacité d'accueil. Ce ne sera que le 9 juin qu'elles pourront ouvrir à 100% de leur capacité d'accueil. A cela s'ajoute la règle des six personnes maximum (obligatoirement assises) par tablée.

Des règles encore trop complexes pour certains restaurateurs, d'autant que la météo de ce mois de mai est incertaine.

Avec son nettoyeur haute pression, Jean-Marc Cordier fait briller la centaine de chaises et tables entreposées depuis six mois à l'air libre sous un platane à cinquante mètres du théâtre de Béziers. Les parasols ont déployé leur voile pour accueillir et abriter les clients en cas de mauvais temps. ''Nous avons la chance d'avoir une terrasse. Ce n'est pas le cas de tout le monde''.

''Ça sent l'été. Que c'est bon de pouvoir reprendre, de revoir nos clients''.

A l'intérieur, l'établissement a été agrandi, et rafraîchi. ''Nous avons profité de cette période de fermeture pour faire quelques travaux. En temps normal nous ne l'aurions pas fait. Car il aurait fallu fermer l'établissement''.

En cuisine, Stéphane et Didier ont repris du service eux aussi il y a une semaine, d'abord pour un grand nettoyage mais depuis lundi, ils approvisionnent les frigos, peaufinent les recettes. ''Le petit Ju''propose une cuisine familiale faite de produits frais et de saison.

Les restaurants qui possèdent des petites terrasses (nombre à définir) ne seront pas soumis à la jauge de 50 % établie par le gouvernement. Ils devront toutefois installer de séparations physiques (hygiaphone, plexiglas, muret de plantes...) entre chaque table

Les trois-quarts des établissements avec terrasse ne vont pas rouvrir ce mercredi 19 mai - Jacques Mestre, président général de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et de l'Hérault)

Réunis lors d'une conférence de presse dédiée à cette mesure, André Deljarry (président de la CCI de l'Hérault), Jacques Mestre (président général de l'Umih) et Roger-Yannick Chartier ont exprimé ce lundi leur crainte que certains professionnels ne rouvrent pas ce mercredi. "Les professionnels calculent le rapport coût-bénéfice, explique André Deljarry. Pour certains, ce n'est pas rentable de rouvrir avec un couvre-feu à 21h et une jauge à 50%." Pour Jacques Mestre, la vraie réouverture aura lieu le 9 juin, quand le couvre-feu sera décalé à 23h.

Restaurant Le Petit Ju à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

