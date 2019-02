"Ça suffit !" : de nombreux rassemblements contre l'antisémitisme organisés à l'appel des partis politiques

Des rassemblements contre la hausse des actes antisémites sont organisés partout en France, ce mardi. Lancée par le Parti socialiste, suite notamment aux insultes dont a été victime le philosophe Alain Finkielkraut samedi dernier, l'initiative a été largement suivie et de nombreuses personnalités politiques et morales ont annoncé leur participation, en plus des anonymes qui se joindront à ces rassemblements. Voici ce qu'il faut savoir sur cette journée.

Olivier Faure, premier secrétaire du PS: "L'antisémitisme ce n'est pas l'affaire des juifs, c'est l'affaire de la nation toute entière" pic.twitter.com/WgS5N1XtZk — BFMTV (@BFMTV) February 18, 2019

Deux anciens Présidents

À Paris, 24 ministres et secrétaires d’Etat - soit deux tiers du gouvernement - participeront ce mardi soir au rassemblement parisien. Ce sera également le cas pour le Premier ministre Édouard Philippe, qui a annoncé ce mardi qu'il souhaitait légiférer, si possible avant l'été, pour endiguer le "foisonnement des paroles haineuses, antisémites ou racistes, sur les réseaux sociaux".

Nicolas Sarkozy et François Hollande, ex-Présidents de la République, ont fait savoir qu'ils seront présents place de la République, tout comme l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. En tout, une vingtaine de partis politiques se sont joints à l'appel du PS, et leurs représentants ont annoncé leur venue, dont François Bayrou, Laurent Wauquiez ou Nicolas Dupont-Aignan. Le tête de liste PCF pour les européennes, Ian Brossat, sera accompagné de Lassana Bathily, héros de l'Hyper Cacher, enseigne visée par une attaque terroriste en 2015, qui a rejoint le comité de soutien de la liste PCF.

Après un déplacement dans le Bas-Rhin où un cimetière juif a été profané, Emmanuel Macron a annoncé de son côté qu'il se rendra au Mémorial de la Shoah ce mardi soir, en compagnie du président du Sénat, Gérard Larcher, et du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.

Emmanuel Macron annonce qu'il se rendra au Mémorial de la Shoah ce mardi après-midi pic.twitter.com/qJ0PvUkbGc — BFMTV (@BFMTV) February 19, 2019

Le RN de son côté, LFI sous conditions

Le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui n'avait pas été invité par le patron du PS, a annoncé qu'il organiserait un hommage de son côté. Du côté de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a annoncé que plusieurs députés seraient présents à la condition que leur sécurité soit assurée. L'an passé, il avait dû être exfiltré de la marche en hommage à Mireille Knoll, rescapée de la Shoah poignardée à son domicile parisien.

L'Église catholique sera également représentée par le secrétaire général de la Conférence des évêques et par un évêque auxiliaire de Paris. Idem pour la CGT et la CFDT, incarnée par Philippe Martinez et Laurent Berger.

Les rassemblements près de chez vous

Outre ces événements parisiens, de nombreux rassemblements sont également organisés partout en régions. La liste est mise à jour régulièrement, n'hésitez pas à revenir la consulter :