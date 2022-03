Ça vous dirait de partir en patrouille en mer avec les gendarmes de Charente-Maritime ?

Gagnez une immersion au sein de la brigade nautique de La Rochelle et partagez le quotidien des gendarmes de cette unité le temps d'une patrouille en mer. Une invitation jeu lancée par les gendarmes de Charente-Maritime à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

il vous suffit de répondre à cette question: combien y a-t-il de femmes Officiers, sous-officiers, réservistes et civiles travaillant au sein du groupement de la gendarmerie de la Charente-Maritime ? Vous avez jusqu'au lundi 14 mars 10h, pour jouer en vous rendant sur la page Facebook de la gendarmerie. La première ou le premier à donner la bonne réponse partira en patrouille en mer. Et si personne n'a trouvé, c'est la réponse la plus proche de la réalité qui sera retenue.