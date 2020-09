Cabu et la liberté d'expression : "c'est notre combat quotidien" souligne la directrice de la Duduchothèque

Alors que le procès des complices présumés des attentats de janvier 2015 s'ouvre ce mercredi 2 septembre, la rédaction de Charlie Hebdo a décidé de mettre à sa Une les caricatures du prophète Mahomet qui lui ont valu d'être pris pour cible par les djihadistes. Ainsi que le dessin de Cabu qui représente le prophète. "C'est beaucoup d'émotion et c'est la liberté d'expression qui gagne avant tout", souligne Pascaline Wattier qui dirige depuis décembre 2018, le lieu dédié au dessinateur châlonnais dans sa ville natale, la Duduchothèque.

Expliquer aux plus jeunes la liberté d'expression

Pascaline Wattier était notre invitée ce mercredi sur France Bleu Champagne-Ardenne et pour elle Jean Cabut, dit Cabu, a laissé un immense héritage à Châlons-en-Champagne. _"Il y a beaucoup de locaux, d'anciens châlonnais aussi qui viennent visiter la Duduchothèque et puis on a aussi des étrangers et quand on leur demande ce qu'ils viennent chercher ils nous répondent dans un français parfois approximatif "parce que je suis Charlie"". Elle ajoute : "Les visiteurs connaissent en général le Cabu de la fin, le Cabu de Charlie Hebdo et ses dessins chocs et là ils sont ravis de découvrir le Cabu de Châlons c'est à dire avec tous ses dessins de jeunesse". _

Et quand on lui demande comment défendre la liberté d'expression aujourd'hui ? "C'est notre combat en continuant à faire vivre la mémoire de Cabu et parce que on développe de nombreux ateliers pour les enfants, les enseignants, les adolescents... on a travaillé avec des historiens, des spécialistes de ces questions...", répond Pascaline Wattier. Et les projets ne manquent pas : l'exposition "le rire de K-bu" est visible jusqu'à février 2021 et une nouvelle exposition est prévue en mars.

La douleur toujours vive

La couverture médiatique du procès qui s'ouvre ce mercredi 2 septembre ravive de très mauvais souvenirs aux proches de Cabu, à Châlons-en-Champagne : "quand on revoit les images à la télévision, on se dit 'c'est reparti', confie Patrick Pierrejean, antiquaire et ami du dessinateur. Pour moi c'est trop dur."

Le commerçant préfère penser aux bons moments vécus avec Cabu : " je ne pense qu'à lui, lorsqu'il venait au magasin avec son rire et son sourire, c'était superbe. Il manque." Alors pas question pour Patrick Pierrejean de suivre les deux mois de procès à venir : "Je ne veux pas d'explications. il y a quelques années, je disais que j'avais de la haine. J'en ai toujours. Ils ont fait un carnage... un carnage".