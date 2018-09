Laval, France

Un problème de voisinage a occupé une partie de l'audience du tribunal correctionnel de Laval vendredi matin. Un couple d'octogénaire a porté plainte à la fin du mois d'avril contre une voisine pour dégradation et destruction. Le 21 avril, cette veuve de 80 ans a lancé de l'huile alimentaire sur les rebords d'une fenêtre du couple. Des faits qui illustrent les tensions persistantes dans le quartier des concernés. Et si cette "affaire" n'atteint évidemment pas des sommets de gravité, on a du mal à comprendre comment elle a pu se terminer devant un tribunal correctionnel.

Trop de bruits chez ses voisins ?

D'ailleurs l'avocate de la vieille dame s'en est étonnée lors de l'audience. "Ma cliente n'a évidemment rien d'une délinquante (..) elle est dépassée par tout ça » explique-t-elle. La veuve de 80 ans aurait été mal conseillée par un conciliateur de justice au départ. C'est la version de son avocate. Car les tensions entre cette dame est son voisinage dure depuis au moins six ans.

Elle aurait même déposé un jour une main courante contre des enfants de cinq et deux ans, persuadée malgré leur jeune âge, qu'ils avaient jeté des cailloux sur sa fenêtre. Ce vendredi, cette dame n'était pas présente à l'audience, accusée de dégradation et destruction par le couple d'octogénaire. La personne âgée, reconnaît avoir projeté de l'huile alimentaire avec un pulvérisateur sur les rebords d'une fenêtre. La partie civile parle même d'excréments de chien lancés sur les murs de la maison il y a plusieurs mois.

La dame serait exaspérée par le supposé bruit quotidien de ses voisins. C'est en tout cas ce qu'elle a indiqué aux policiers lors de l'enquête. À la barre, la fille du couple victime de leur voisine, prend la parole, regrettant aussi qu'une telle histoire se transforme en un procès où les principaux acteurs ne sont pas là on ne peut pas s'exprimer pour raisons de santé.