Cachan : un enfant décède après avoir été percuté par une voiture lors d'une sortie périscolaire

Le drame s'est déroulé alors qu'un groupe d'enfants rentrait d'une sortie vers l'accueil de loisirs, à Cachan. Un automobiliste a renversé deux enfants jeudi 29 octobre, alors qu'ils traversaient un passage piéton au niveau de l'avenue du Président-Wilson avec leurs animateurs. Ils ont été pris en charge par les pompiers puis transportés à l'hôpital mais le jeune Alban, dans un état grave, est décédé des suites de ses blessures samedi. Le second enfant est lui sorti de l'hôpital et "va bien", indique la mairie de Cachan.

A la suite de l'incident, l'automobiliste a été interpellé par les forces de l'ordre.

"La maire, Hélène de Comarmond, le conseil municipal et les agents de la ville s'associent à la douleur de la famille et des proches et leur présentent leurs plus sincères condoléances", indique la mairie dans un communiqué. Dès le lundi 2 novembre, pour la rentrée, trois psychologues scolaires seront auprès des élèves des écoles Belle Image, Carnot et Paul Doumer.

Un numéro d'écoute est également à disposition des habitants : 01 49 69 69 02.