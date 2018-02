Un jeune homme de 19 ans, soupçonné d'avoir mis le feu à quarante-trois voitures et vingt-trois deux-roues à Cachan (Val-de-Marne) entre septembre 2017 et janvier 2018 a été interpellé mardi.

Un jeune pyromane présumé de 19 ans, interpellé mardi, a reconnu avoir brûlé des voitures et des deux-roues à Cachan (Val-de-Marne). Il aurait mis le feu à soixante-six véhicules entre septembre 2017 et janvier 2018. Ces incendies, qui s'étaient multipliés en janvier, avaient créé une véritable "psychose" dans cette commune. Au total, 43 voitures et 23 deux-roues ont été brûlés.

Le jeune homme a été déféré jeudi pour une mise en examen, indique le parquet de Créteil.

"Il allumait, puis il rentrait se coucher"

Le jeune homme a reconnu les faits en garde à vue. Il n'a pas pu expliquer pourquoi il ouvrait des voitures non verrouillées pour mettre le feu aux housses des sièges, à l'aide d'un briquet.

"Il allumait, puis il rentrait se coucher", a expliqué une source proche du dossier, qui a ajouté que le jeune homme avait déjà été condamné pour des faits similaires.