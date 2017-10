Caché dans une valise en soute, il volait dans les bagages des autres passagers d'une navette Paris-Beauvais

Un homme a été interpellé avec son complice à l'aéroport de Beauvais, dans l'Oise, vendredi. Il se cachait dans une valise, dans la soute d'une navette Paris-Beauvais, et se servait dans les bagages des autres passagers. Son comparse le récupérait ensuite à l'arrivée. Ils sont jugés ce lundi.

Un stratagème rudement bien ficelé... mais qui n'a pas duré : deux hommes d'une quarantaine d'années ont été arrêtés pour vol vendredi dernier à l'aéroport de Beauvais. Leur plan était simple : l'un d'entre eux se cachait dans une grande valise, que le second installait dans la soute d'un bus, une navette Paris-Beauvais. Il prenait ensuite place dans le car, tandis qu'en soute, le premier complice profitait du voyage pour sortir de la valise et voler dans les bagages des autres passagers. A l'arrivée à l'aéroport, le "voyageur" récupérait tout simplement la grande valise, avec son comparse et les objets volés à l'intérieur !

Une grande valise qui semblait remuer

Depuis quelque temps, les passagers de cette ligne de bus constataient des vols réguliers. Mais le plan aurait pu continuer à fonctionner si un chauffeur de car n'avait pas remarqué, vendredi dernier, un passager en train de charger une grande valise marron qui semblait... bouger ! Le conducteur, au courant de la recrudescence des vols dans les navettes, a alors discrètement prévenu le service de sûreté de l'aéroport, qui a lui-même prévenu la police.

A l'arrivée, les forces de l'ordre ont alors arrêté l'homme à la valise marron, et ont trouvé à l'intérieur un individu recroquevillé. Elles ont aussi récupéré des ordinateurs portables, des pièces de monnaie et divers objets de valeur.

Les deux hommes, de nationalité roumaine, étaient déjà connus des services de police pour des faits de vol. L'un était sorti de prison le 2 octobre, et l'autre était recherché pour une peine de six mois de prison. Ils ont tous les deux placés en garde à vue, écroués, et devaient passer en comparution immédiate ce lundi après-midi au tribunal de Beauvais.