Cadavre dans le lac d'Annecy : l'homme retrouvé mort a été identifié

Après sept ans de recherches et d'interrogations, le mystère vient d'être résolu. Le corps retrouvé dans une voiture il y a cinq mois et demi, en juin dernier, dans le lac d'Annecy, à Talloires, est celui d'un Annécien de 47 ans porté disparu depuis 2014. Les analyses ADN viennent de permettre de résoudre cette affaire, a-t-on appris ce mercredi.

Victime d'un accident en allant chercher sa fille à l'école

Le jour de sa disparition, ce père de famille devait récupérer sa fillette de 5 ans à l'école. Il n'y est jamais arrivé. Ses proches savent aujourd'hui pourquoi. Le Haut-Savoyard a été victime d'une sortie de route, et sa voiture a plongé dans le lac. Le corps avait été découvert par un plongeur amateur, huit mètres sous la surface, le 4 juin dernier, et le véhicule avait été repêché quelques jours plus tard.