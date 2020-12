Cadavre dans un bois en Dordogne : le scénario de la nuit du meurtre se précise

Quatre jours après la découverte du corps de Teddy, 28 ans, dans un bois de Dordogne, les enquêteurs commencent à comprendre un peu mieux le déroulé de la nuit du meurtre. Deux hommes sont incarcérés et mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat. Troisième personne, une jeune femme, est accusée d'omission d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne.

Enlevé, séquestré puis tué

Pour comprendre pourquoi le parquet de Périgueux retient la thèse de la préméditation, il faut remonter à la nuit de samedi à dimanche, la nuit où a été commis le meurtre. Selon plusieurs sources proches du dossier qu'a pu contacter l'AFP, les deux suspects font alors irruption au domicile de la victime dans la petite commune de Montbron en Charente. C'est alors qu'ils auraient enlevé Teddy, avant de le transporter dans un local pour le séquestrer. Il est ensuite dénudé, transporté dans un bois. C'est à ce moment-là, qu'il aurait été abattu d'une balle dans la nuque.

Les deux suspects tentent ensuite de dissimuler le corps sous des branches et de le faire brûler sans y parvenir totalement.

Les suspects reviennent le lendemain au domicile de la victime

Tous deux seraient ensuite revenus au domicile de la victime, le dimanche au petit matin. Ils y trouvent la locataire des lieux (la troisième personne mise en examen) qui héberge Teddy. Les deux hommes lui demandent de laver leurs affaires couvertes de boue.

Ils seront tous trois interpellés le lendemain. Le mobile du crime pourrait être sentimental. Selon l'AFP, l'entourage de la victime évoque un différend entre l'un des suspects et Teddy à cause d'une fille. L'avocate de la locataire de l'appartement, Véronique Chabrier, précise qu'"a aucun moment sa cliente n'a eu connaissance de façon certaine qu'ils avaient l'intention de le tuer". Elle précise que la jeune femme "a eu peur pour son enfant qui était sur place. Le cocktail alcool et produits stupéfiants a entraîné une perte de contrôle totale".