Moffans-et-Vacheresse, France

Dimanche soir, les pompiers de Haute-Saône ont découvert un corps en flammes, près de la RD4 entre Lyoffans et Moffans en Haute-Saône. Des passants les avaient appelés à 20h56 pour un incendie de broussailles. La victime, une femme de 69 ans habitant de Moffans, a été identifiée. Au lendemain de cette macabre découverte, la thèse du suicide est privilégiée. Même si la vice-procureure de la République de Vesoul Julie Bressand préfère rester prudente et attendre les résultats de l'autopsie, mardi dans la journée, pour se prononcer sur les circonstances du drame.

Pas de traces de pas ni d'un autre véhicule

De nombreux éléments relevés par les enquêteurs vont dans le sens du suicide. Tout d'abord, un témoin a vu cette femme, seule au volant de sa voiture à 20h30 dimanche soir, soit 30 minutes avant le drame.

La voiture de cette femme était fermée, avec à l'intérieur les clés de la maison. Les clés de la voiture ont été retrouvées à proximité du corps, comme un briquet et un récipient ayant contenu un liquide inflammable. Les techniciens d'investigation criminelle de Vesoul n'ont pas trouvé de traces d'autre véhicule ou de pas à proximité, ce qui écarte la possibilité de l'intervention d'une autre personne.

Une personne fragile

Selon les premiers éléments de l'enquête recueillis auprès de son fils et lors de la perquisition à son domicile, il s'agissait d'une femme malade qui vivait seule et avait besoin d'une aide ménagère tous les jours. Cette femme avait perdu son mari il y a pratiquement un an, et avait des idées suicidaires. Les enquêteurs ont retrouvé près d'elle des documents en partie brûlés concernant son époux.