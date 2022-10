Un homme d'une cinquantaine d'années a été placé en détention provisoire pour non-assistance à personne en danger et escroquerie. Il connaissait cet homme retrouvé mort depuis plusieurs jours dans son appartement de Saint-Étienne, mercredi dernier.

Cadavre découvert à Saint-Étienne : un SDF incarcéré pour non-assistance à personne en danger et escroquerie

Un homme, SDF, a été placé en détention provisoire pour non-assistance à personne en danger et escroquerie. Photo d'illustration.

Quelques jours après la découverte d'un cadavre rue du docteur Henri et Bernard Muller à Saint-Étienne, dans la Loire, l'enquête progresse.

Pour le moment, l'autopsie de ce corps ne présente aucune trace de violence, donc "aucun élément ne nous permet d'incriminer quelqu'un, pour le moment", explique le procureur de la République, André Merle.

Au départ, l'enquête avait été ouverte pour homicide, mais elle a été réorientée. Un homme d'une cinquantaine d'années, sans domicile fixe, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour deux motifs : non-assistance à personne en danger et escroquerie. C'est une information publiée par nos confrères de France 3 Auvergne Rhône-Alpes et confirmée par le parquet de Saint-Étienne.

Des voisins alertés par une odeur

Interrogé par les enquêteurs, cet homme a expliqué qu'il connaissait bien le défunt, savait qu'il n'était pas en forme, mais il n'a pas pour autant alerté les secours.

Cet individu a aussi utilisé la carte bancaire du défunt. Et "la manière dont il utilisait cette carte constitut un délit d'escroquerie", précise le parquet de Saint-Étienne.

L'enquête a démarré mercredi dernier, lorsque des voisins, dérangés par une odeur, ont alerté les secours. Les pompiers, puis les policiers ont ensuite découvert un cadavre en état de décomposition dans ce logement au rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans le quartier du Soleil. Cet homme serait décédé quelques jours avant, mais impossible pour les enquêteurs de déterminer la date exacte de sa mort pour le moment.