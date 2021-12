Cadeaux de Noël : une boutique pour enfants strasbourgeoise propose des jouets non-genrés

Depuis deux ans, la boutique Joy Concept à Strasbourg propose des livres, jeux et vêtements triés par âge, sans distinction de genre. L'objectif : permettre à tous les enfants de choisir les jouets qui leur plaisent le plus sans les influencer et lutter contre certaines discriminations.

Dans le magasin, les jouets sont triés par âge et non par genre

Alors que la course aux cadeaux de Noël commence, Joy Concept, une boutique strasbourgeoise veut changer l'approche commerciale autour des jouets pour enfants. Elle propose donc des jouets et des vêtements non-genrés. Une démarche entreprise il y a deux ans, pour offrir une plus grande liberté de choix aux enfants ainsi qu'aux parents et lutter contre les discriminations liées au genre qui peuvent se créer dès le plus jeune âge.

Emballages neutres et jouets engagés

Dans son petit magasin, les livres, peluches et vêtements sont rangés par catégorie d'âge et non par genre. Ils sont aussi placés tout bas, pour que chaque enfant choisisse lui-même ce qui lui plaît le plus. Joy Fleutot, la créatrice du magasin, explique sa démarche.

"Quand j'étais petite, même si mes parents étaient très ouverts d'esprit, c'est moi qui m'interdisais un peu certains jouets. J'adorais les circuits de voiture par exemple, mais c'était dans les pages "garçons" des catalogues, alors je n'en ai jamais demandés. Aujourd'hui ça a un peu changé, mais c'est encore très présent dans la tête des parents et des enfants."

Dans la boutique, on retrouve beaucoup de jeux de construction. © Radio France - Jules Hauss

Des circuits pour voiture ou des poupées, on en trouve dans son magasin, mais dans un paquet qui met en avant le produit et pas une petite fille ou un petit garçon. "Un enfant qui joue est un enfant qui apprend, poursuit-elle. Quand on joue avec une poupée on apprend l'empathie, quand on fait un jeu de construction on apprend la visualisation dans l'espace, des bases de science... Il faut que les enfants découvrent toutes ses compétences, pas qu'on leur en prive sous prétexte que c'est pour les filles ou pour les garçons".

Un livre pour enfant à l'effigie de Joséphine Baker © Radio France - Jules Hauss

La gérante de 29 ans se veut aussi militante dans certaines de ses propositions. Comme ce jeu inspiré du célèbre "Qui est-ce", qui présente des femmes qui ont marqué l'histoire (autrices, scientifiques, sportives) et "malheureusement souvent oubliées" dans l'éducation des enfants.

Je ne veux pas proposer aux enfants des jouets fabriqués par d'autres enfants...

L'autre objectif de Joy Concept, c'est de vendre des jouets durables. La gérante porte une attention particulière à la qualité des produits, mais aussi à ses conditions de productions (les produits viennent le plus souvent de France ou d'Europe). "Je ne veux pas proposer aux enfants des jouets fabriqués par d'autres enfants", éclaire-t-elle.

Selon Joy Fleutot, choisir des jouets non-genrés, c'est aussi offrir des jouets durables, qui se transmettront plus facilement d'un grand frère à sa petite sœur par exemple.