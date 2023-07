Caen: des militants écologistes dégonflent les pneus du SUV d'un caennais handicapé, il le dénonce sur twitter

Attention votre SUV tue ! Voilà le message que Marc Thébault a découvert avec stupeur sur son pare-brise ce lundi 17 juillet avant de voir deux de ses pneus, entièrement dégonflés. Une action de militants écologistes, formés en collectifs anonymes, qui agissent dans plusieurs régions , contre les véhicules utilitaires sportifs, jugés trop polluants.

"Vous auriez pu voir ma carte PMR, mon Juke est adapté"

Une dégradation que Marc Thébault a relayé sur twitter, dénonçant le manque de considération de la part des militants, qui n'ont ni pris en compte "la vignette crit'air 1", indiquant une plus faible pollution, ni sa carte de personne à mobilité réduite. "Vous auriez pu voir la carte PMR. Mon Juke est adapté et il transporte un fauteuil électrique", s'énerve l'automobiliste.

Une publication vue 1 million de fois sur twitter

"Cerise sur le gâteau, vous m'avez fait rater un rendez-vous à l'hôpital, reporté du coup...en janvier 2024!", poursuit-il dans les commentaires, sous son post. Une publication qui a suscité de nombreuses réactions : plus d'un million de vues, 10.000 likes et 4000 retweets de la part d'internautes, mais aussi des commentaires. Des messages de soutien : "Courage à vous", "total soutien", et des indignations contre les auteurs de la dégradation : "quelle honte", "la pire façon de lutter pour le climat", écrivent certains. D'autres lui ont conseillé de porter plainte, mais "pour la police, ça ne peut pas faire l'objet d'une plainte, mais d'une main courante", répond Marc Thébault.