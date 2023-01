Caen : deux morts dans un incendie

Ce feu s'est déclaré vers 9h ce matin dans une grande maison divisée en 4 appartements, située rue Auguste Nicolas à Caen. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont été informés que deux personnes n'avaient pas pu sortir du logement où le sinistre a débuté. Après recherches, ils ont trouvé deux corps à l'intérieur de l’appartement ravagés. Les victimes sont un adulte et un enfant.

Au moment de l'incendie, il y avait d'autres personnes dans les différents appartements. Elles ont pu rapidement sortir du bâtiment. Il s'agit de 3 adultes et un enfant, tous choqués et légèrement blessés, et transportés vers des structures hospitalières. l’intervention a mobilisé 42 pompiers ainsi que le SMUR et la police. La cause de l'incendie est toujours inconnue.