Caen Handball : licenciement abusif ou harcèlement sexuel?

Les Vikings du Caen Handball sont poursuivis devant le conseil des Prud'hommes par leur ancien coach Dragan Mihailovic. Ce dernier leur réclame 80.000 euros pour licenciement abusif. Le club de handball normand évoque la faute grave et le harcèlement sexuel d'une intervenante.

Caen, France

"La difficulté de ces dossiers-là, explique l'avocate du Caen Handball Aurélie Lefebvre, c'est la parole des uns contre la parole des autres."

En avril 2018, le club de handball normand avait signifié à son coach Dragan Mihailovic son licenciement pour faute grave. A l'origine de la procédure, un courrier recommandé de cinq à six pages d'une intervenante au club dénonçant un harcèlement sexuel de la part de l'entraîneur des Vikings. Le club a également produit quatre à cinq attestations d'employés du Caen Handball dénonçant le comportement agressif de Dragan Mihailovic envers eux.

Une lettre dénonçant un harcèlement sexuel

Devant le conseil des Prud'hommes, l'avocat de ce dernier réclame 80.000 euros. Cette somme comprend les rappels de salaires majorés par le caractère vexatoire des motifs pour son client et sa famille. Maître Anthony Mottais a produit une trentaine d'attestations (émanant de joueurs, de membres du staff et du club) décrivant Dragan Mihailovic comme quelqu'un de strict mais bon. Ils disent n'avoir jamais été témoin des comportements reprochés à son client.

L'ex coach réclame 80.000 euros au Caen Handball

L'avocat de l'ex-coach estime que le club normand réfléchissait depuis janvier à son remplacement, qu'il avait contacté d'autres entraîneurs et qu'il avait voulu se séparer de Dragan Mihailovic à moindre frais en évoquant la faute grave.

Maître Aurélie Lefebvre, l'avocate du Caen Handball, rappelle de son côté l'importance de se placer au niveau du ressenti de la victime. Celle-ci n'a pas accepté les réflexions du coach normand sur son mari, sur ses tenues, sur sa vie sexuelle et le lui a dit. Et d'énumérer des faits précis et datés dans le courrier qu'elle avait adressé au club.

Le jugement sera rendu le 20 juin 2019.