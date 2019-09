Caen : le corps d'un homme repêché dans l'Orne

Caen, France

Peu avant 13h, ce mercredi, des cyclistes qui roulaient le long de l'Orne, sur le cours Montalivet, ont appelé les secours. Ils ont repéré un corps flottant dans l'eau, près de la berge.

Des pompiers spécialisés dans le sauvetage aquatique

Les pompiers et la police, épaulés d'un membre de la police scientifique, se rendent immédiatement sur place. Des sapeurs-pompiers des centres de secours de Couvrechef et Ifs, membres de l'unité du SAV, le sauvetage aquatique, récupèrent le corps sans trop de difficultés.

D'après les premières informations, il s'agit d'un homme plutôt âgé. Des papiers d'identité ont été retrouvés dans ses vêtements, ce qui devrait permettre une identification rapide. L'enquête devra déterminer s'il s'agissait d'une personne signalée disparue, et les causes et circonstances de sa mort.