Caen : prison ferme pour avoir filmé ses collègues aux toilettes

Un ancien cadre de la chambre d'agriculture du Calvados a été condamné mardi pour avoir filmé ses collègues féminines dans les toilettes. Cet homme de 54 ans écope de 6 mois de prison ferme, et il devra indemniser ses victimes à hauteur de 84.000 euros. Les faits remontent à la période 2010-2012.

Obsédé par une collègue

Il ne voulait filmer qu'une seule de ses collègues, une femme avec qui il avait eu une brève liaison extraconjugale. Mais il avait du coup enregistré l'intimité de toutes les autres. Même si, s'était-il défendu à l'audience, quand il visionnait les films, il déplaçait le curseur pour aller aux séquences qui ne concernaient qu'elle. "J'avais besoin de la voir" avoue-t-il, "j'avais une passion pour elle qui m'a amené à une boulimie d'images".

Une minuscule caméra cachée dans les WC

La caméra était cachée dans les toilettes pour femmes. L'homme a filmé une trentaine de ses collègues. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

L'affaire avait eu un retentissement considérable à la chambre d'agriculture du Calvados. La petite caméra avait été découverte par hasard par la femme de ménage le 31 juillet 2012. Et l'identité du suspect, rapidement identifié, avait rajouté au traumatisme. Puisque l'homme mis en cause était à l'époque numéro 3 de la chambre. Un cadre détaché de l'administration des finances publiques, âgé de 54 ans, plutôt discret et courtois.

Six mois ferme et 84.000 euros d'indemnisation

Placé en garde à vue, il avait immédiatement reconnu les faits, invoquant sa brève liaison avec une collaboratrice. Une passion qui s'était transformée en véritable obsession. Et il avait reconnu avoir filmé ses collègues aux toilettes pendant 2 ans, de 2010 à 2012. Les policiers avaient récupéré plus de 300 fichiers dans son ordinateur. Reconnu coupable, il a été condamné ce mardi à 1 an de prison, dont six mois avec sursis mise à l'épreuve pendant 24 mois. Il devra en outre indemniser la trentaine de victimes, dont les chambres régionale et départementale, qui partagent les mêmes locaux, pour un montant total de 84 000 euros.