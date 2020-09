Caen : Trois classes fermées au Campus 2 suite à l'effondrement d'une corniche

Le bâtiment avait dans un premier temps été interdit d'accès suite à l'effondrement d'une partie de la corniche dans la soirée du jeudi 27 au vendredi 28 août. Dans la journée, après le passage des experts, l'université de Caen a pris la décision de ne fermer que les trois salles attenantes à la partie touchée ainsi qu'un escalier de secours.

D'après Cristophe Maneuvrier, vice président en charge du patrimoine et de l'immobilier à l'université de Caen, les causes de l'effondrement pourraient être liées à la météo du mois d'août et à la succession d'épisode de canicule, de fortes pluies et de foudre.

"Ce n'est pas un bâtiment très ancien il a 24 ans. Tout allait bien jusqu'à maintenant et on avait reçu un avis favorable de la part de la commission de sécurité qui n'avait rien noté. C'est pour ça qu'on soupçonne que c'est lié à cette succession d'événements météorologiques", explique t'il.

Des travaux de sécurisation et de consolidation vont être réalisés sur ces parties, les trois salles sont interdites d'accès jusqu'à nouvel ordre.