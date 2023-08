Caen : un homme condamné à 3 ans et 6 mois de prison ferme pour avoir transporté 80 kg de résine de cannabis

"On dirait de la science fiction, cette affaire", s'exclame la présidente du tribunal lors de l'audience dans laquelle comparaissait un homme de 36 ans, ce lundi 28 août, au tribunal judiciaire de Caen. L'individu, originaire de Vendée, jugé pour transport et détention de stupéfiant, avait transporté entre le 24 et le 26 juillet, 80 kilos de résine de cannabis, entre La Roche-sur-Yon et Caen.

La drogue était transportée dans une voiture volée

Le 26 juillet dernier, il est alors 1 h du matin, les policiers de Caen en patrouille remarquent une voiture, une Toyota noire qui roule à toute allure, ce qui les incite à faire demi-tour. S'en suit une course-poursuite sur plusieurs kilomètres : l'homme finit par fracasser sa voiture contre un trottoir et s'enfuir à pied, mais se fait vite rattraper par les policiers. Les policiers procèdent donc à une inspection de la voiture, et surprise : la plaque d'immatriculation se brise. Les agents découvrent donc une autre plaque en dessous, et se rendent compte qu'ils s'agissent d'une voiture volée. À l'intérieur, plusieurs autres plaques d'immatriculation, et surtout, plusieurs énormes paquets faits main, qui contiennent 80 kg de résine de cannabis, soit un total de 240.000 euros estimés.

Il avait déjà été condamné une vingtaine de fois

Lors de l'audience, la présidente examine les échanges de messages entre lui et ses fournisseurs, l'homme nie les connaître : "Mais vous preniez et déposiez où l'argent? Sur des lampadaires peut-être?", tacle la magistrate. "Je vous dis que je ne les ai jamais vus", se défend le prévenu. La localisation GPS et les horaires confirment que l'homme avait fait 5 allers retours entre la Roche-sur-Yon et Caen sur deux jours, ne restant que très peu dans les deux villes une fois arrivé. "J'aime bien voyager, j'ai le droit non?", rétorque l'individu à la présidente. "Vous allez plutôt faire des allers retours en prison maintenant", assène la présidente. L'homme, est en effet, déjà connu des services de police et a déjà près d'une vingtaine de condamnations à son actif, depuis 2006 pour menaces de mort ou encore vol.

Un individu addict à la drogue depuis l'âge de 10 ans

L'homme de 36 ans, un ancien conducteur de poids lourd conduisait sans permis, suspendu à cause de sa consommation de cannabis. "Mon client n'est pas un délinquant chevronné", défend son avocate, Maitre Claire Pasquier, qui expose la détresse de son client, car fortement addict à la drogue depuis l'âge de 10 ans. Il lui arrivait en effet de dépenser entre 600 et 700 euros par mois dans les stupéfiants.