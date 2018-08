L'homme de 38 ans a perdu le contrôle de son engin dans la nuit de mardi à mercredi. Il ne portait pas de casque et conduisait une motocross non homologuée.

L'individu, âgé de 38 ans, conduisait sans casque une motocross non homologuée (photo d'illustration).

Caen, France

Fin de soirée dramatique à Caen pour un homme de 38 ans qui venait de fêter son anniversaire en famille. Vers 3h30, dans la nuit de mardi à mercredi, l'individu a perdu le contrôle de sa motocross alors qu'il roulait à vive allure rue Saint Norbert, dans le quartier de la Maladrerie. Le motard est venu percuter le pilier de la clôture d'une maison. Dépourvu de casque, il est mort sur le coup.

Une motocross non homologuée

L'individu était au volant d'une motrocross non homologuée et non assurée. Il n'avait pas le droit de rouler en ville avec.