Besançon : le Café Café n'est pas mort, il rouvrira selon son patron

Le Café Café est l'un des restaurants préférés des bisontins. Il occupe le rez-de-chaussée d'un bâtiment ravagé hier soir par un incendie. Les trombes d'eau déversées pour maîtriser le feu rendent le lieu inutilisable pour plusieurs années mais le propriétaire promet que le lieu rouvrira.

Ce ne sont pas les flammes qui ont ravagé le Café Café mais les milliers de litre d'eau déversées pour maîtriser l'incendie. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu est parti accidentellement, mardi soir, dans un appartement situé au-dessus du restaurant de la rue Luc-Breton, à Besançon. L'occupant de l'appartement est très sérieusement brûlé. Quant aux étages du bâtiment, ils sont détruits. Au rez-de-chaussée, le restaurant est moins touché même s'il a subi de gros dégâts.

Le patron, Guillaume Roux, estime qu'il faudra sans doute au moins deux ans avant de pouvoir rouvrir mais ils est bien décidé à faire revivre le lieu, connu et apprécié des bisontins. "C'est vrai que ça fait mal au coeur, reconnaît le restaurateur, ça brise un peu les rêves mais c'est pour en construire d'autres donc ça va aller. Le Café Café n'est pas mort, il reviendra plus fort que jamais !" Et s'il fallait une motivation supplémentaire pour faire revivre le restaurant, Guillaume Roux la trouve dans les messages qui affluent de toute part, via les réseaux sociaux. Ils viennent de Besançon et même de New York, pour l'un d'entre eux ! Le patron du Café Café a tenu à remercier ces soutiens via sa page Facebook.

En attendant de pouvoir rouvrir, Guillaume Roux envisage, pourquoi pas, d'ouvrir "un lieu éphémère, à l'image du Café Café" mais sans être à l'identique. Ce serait en tout cas avec la même équipe de six personnes, aujourd'hui au chômage technique. Un client lui a même suggéré de lancer un food-truck qui s'appellerait le Camion Camion ! La suggestion fait sourire Guillaume Roux qui confie n'avoir pour l'instant pas pris de décision sur sa nouvelle activité.