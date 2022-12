Cagoulé, le voleur s'en prend à quatre restaurants d'Anglet

En une seule nuit, un voleur a tenté de pénétrer dans quatre établissements de la commune d'Anglet. Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 décembre 2022. Dans trois restaurants il a fait chou blanc : un restaurant thaïlandais "Pitaya", mais aussi "Le hublot dans la cuisine", et une pizzeria "La tour de Pise". En revanche, le voleur est parvenu à faire main basse sur le contenu de la caisse du pub "No comment". On ne connait pas le montant du butin.

Individu cagoulé

Les vidéos de surveillance montrent un homme cagoulé. Impossible dans ces conditions de l'identifier formellement. Les enquêteurs comptent plutôt sur d'éventuelles traces d'ADN pour le confondre. Ils seraient sur la piste d'un homme déjà condamné pour des faits de même nature.