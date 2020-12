Caillassage à Valence : les bus déviés du quartier Fontbarlettes jusqu'à nouvel ordre

Pour la troisième journée consécutive, un bus a été caillassé ce jeudi 3 décembre aux alentours de 17h au quartier Fontbarlettes de Valence. La direction, à la demande des salariés, a décidé de ne plus desservir le secteur tous les après-midis et jusqu'à nouvel ordre.

"C'est malheureux. J'aimerais bien que les parents et les éducateurs de quartier sensibilisent les enfants et expliquent les conséquences d'un bus qui ne rentre pas dans leur quartier", peste Djamel Khaled, délégué syndical CFDT chez Citéa. Après un troisième caillassage d'affilée ce jeudi 3 décembre, le réseau de bus ne desservira plus le quartier Fontbarlettes tous les après-midi à partir de 15h et jusqu'à nouvel ordre.

Une déviation sur la durée ?

Ce jeudi, vers 17h00, un jet de pierre a touché un bus qui traversait le quartier Fontbarlettes. C'est la troisième fois que ça arrive, en trois jours. "Il était temps de réagir car ce n'est plus possible. Les salariés sont dépités de cette continuité d'incivilités envers nos bus", explique Djamel Khaled.

La direction de Citéa a décidé de dévier les lignes Cité 1 - 7 - 8 et DIM 1 du quartier Fontbarlettes les après-midis à partir de 15h00. "C'est tout le monde qui paye les pots cassés, regrette le délégué syndical. Les usagers, on connait leur visage. La plupart sont gentils."

Pour l'heure, il s'agit d'une déviation jusqu'à nouvel ordre. C'était important de marquer le coup selon Djamel Khaled : "Quand on a une déviation immédiate, on voit bien que le lendemain, la nuit tombée, ça recommence. Du coup, cette déviation sera maintenue tant que les petits jeunes n'auront pas compris qu'il faut arrêter".

Pour voir quels sont les arrêts touchés par cette déviation, cliquez ici.