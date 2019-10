75 bus de caillassés à Nîmes depuis le début de l'année, le raz-le-bol des conducteurs

Nîmes, France

La circulation des bus Tango-Transdev-Mobilité rétablie ce lundi. Une circulation qui a été interrompue tout le weekend après le caillassage de 4 bus pour la seule journée de samedi au chemin bas d'Avignon à Nîmes. Il y a une semaine, 4 autres bus de la société de transports ont également été caillassés. Depuis le début de l'année, l'entreprise comptabilise 75 jets de pierres sur ses véhicules pour un coût de 100.000 €.

Une décision radicale qu'impose la sécurité des personnels et des voyageurs

Les habitants du quartier du chemin bas d'Avignon, directement impactés par cet arrête de circulation ne décolèrent pas . "On a besoin des bus pour ceux qui travaillent, ceux qui vont à l'école, cette décision est injuste", dit cette maman qui utilise quasi quotidiennement les bus de Tango-Transdev-Mobilité. "Ce sont ceux qui caillassant qu'il faut arrêter". Du coté de la société de transport, on dit comprendre, "mais c'est une question de sécurité de nos personnels" indique son directeur Ludovic Martin,"mais aussi des voyageurs".

Le chauffeur de bus a été clairement visé, c'est intolérable

Une dizaine de bus caillassés, ces 10 derniers jours, entre le chemin bas, Valdegour et Pissevin. Les personnels sont très remontés. Ce weekend, les jets de pierre "visaient clairement le conducteur, la vitre latérale a littéralement explosé". Jean-François Viala pour la CGT exprime aussi sont "raz-le-bol" face à des politiques et des pouvoirs publics qui ne bougent pas. Il demande que "la future ligne T2 soit sur la totalité de son parcours vidéo protégée". Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est programmé ce mardi mardi pour évoquer ces incidents.

Jean-François Viala de la CGT Tango-Transdev-Mobilité. © Radio France - Ludovic Labastrou