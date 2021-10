Caillassage d'un TGV au tunnel de l'Épine : plusieurs centaines de voyageurs impactés

Un TGV en provenance de Chambéry a été caillassé ce vendredi soir vers 18h45 au niveau de l'entrée du tunnel de l'Épine, en Savoie, a-t-on appris auprès de la SNCF. Deux vitres du TGV ont été touchées (une vitre extérieur brisée), mais il n'y a pas eu de blessés. Les gendarmes et les agents ferroviaires se sont rendus sur place.

Quatre trains impactés, plusieurs centaines de voyageurs

Cet acte de malveillance a occasionné une interruption du trafic sur l'axe entre Chambéry (Savoie) et Saint-André-le-Gaz (Isère). Un TGV en provenance de Paris a été arrêté à hauteur de Saint-Béron (Savoie), un TER a été stoppé au niveau du tunnel de l'Épine, et un second TER a été détourné via Ambérieux (Rhône).

Plusieurs centaines de voyageurs ont dû prendre leur mal en patience. Au total, le trafic a été interrompu pendant près d'une heure, il a pu reprendre progressivement à partir de 19h40.