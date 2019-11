Caillassage d'une voiture de police à Besançon : des élus condamnent

Besançon, France

Ce mardi après-midi, une voiture de la police municipale en stationnement, rue de Dijon, dans le quartier de Planoise, à Besançon, a été caillassé. Deux jeunes personnes circulant à scooter auraient commis cet acte de vandalisme.

Un acte que condamne l'actuel maire, Jean-Louis Fousseret. " Sitôt informé, je suis intervenu pour apporter tout mon soutien à nos policiers municipaux [...] J'ai demandé le renforcement des patrouilles de surveillance sur l'ensemble du quartier. [...] Il est essentiel de ne pas baisser la garde face à une minorité d'individus qui s'emploient à troubler la tranquillité publique de tout un quartier ", commente l'édile dans un communiqué.

Les candidats à la mairie de Besançon ont également vivement réagit sur les réseaux sociaux à l'instar de Ludovic Fagaut, chef de file des Républicains ; " Ça suffit! Il est temps de respecter Besançon ! Il est temps de respecter nos Policiers Municipaux, Nationaux ainsi que l’ensemble des habitants et agents de notre ville. Les bisontines et les bisontins ont droit à la sécurité et à la tranquillité publique ! Il ne doit pas y avoir de zone de non droit ! Il est temps d'agir et de réagir en prenant des mesures nécessaires pour notre ville !", a-t-il réagit sur sa page Facebook.

Réaction également d'Eric Alauzet, candidat LREM à Besançon.