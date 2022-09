Caillassage de la police municipale à Valence : un an de prison ferme pour l'un des auteurs

C'était le 15 juin dernier. Vers 19 heures, les motards de la police municipale de Valence repèrent un jeune sur un scooter avenue de Chabeuil qui circule sans plaque d'immatriculation et sans respecter le code de la route. Quand ils veulent le contrôler, le jeune file jusqu'à Fontbarlettes, il chute de l'engin et s'enfuit. Alors que les agents veulent récupérer le scooter qui s'avère être volé, un groupe d'individus commence à les caillasser. L'un des policiers municipaux est touché à plusieurs reprises, heureusement sans gravité.

Identifiés par la vidéoprotection

En général, il est difficile d'identifier les caillasseurs car cela se produit la nuit et qu'ils sont cagoulés. Cette fois-ci, il était encore tôt, personne n'était masqué et les caméras de vidéoprotection ont permis d'identifier les principaux suspects. Suite à l'enquête du groupe d'appui judiciaire de la police nationale, cinq jeunes ont été interpellés mercredi. L'un d'entre eux a été mis hors de cause. Trois jeunes, des mineurs de 16 et 17 ans dont le conducteur du scooter, ont reconnu être sur les lieux mais ils ont nié les jets de pierre. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant leur convocation ultérieure en justice.

De la drogue et des armes à son domicile

Un jeune majeur de 21 ans a lui été jugé en comparution immédiate dès ce vendredi. Il est condamné à 2 ans de prison dont 1 an ferme avec mandat de dépôt à l'audience, c'est-à-dire qu'il a été envoyé directement en prison. Il avait déjà un casier judiciaire. Et chez lui, les enquêteurs ont découvert de la drogue et plusieurs armes de poing. Le tribunal a également prononcé à son encontre une interdiction de paraître dans la Drôme pendant 3 ans et l'interdiction de posséder des armes pendant 5 ans.