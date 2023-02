Caillassage, mortiers, incendies : une soirée d'affrontements dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges

Plusieurs dizaines d'individus sont à l'origine de violents affrontements avec les forces de l'ordre, ce mardi soir, dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges. Alors que la police procédait à une opération de lutte contre les rodéos urbains, en récupérant huit motos volées, des habitants du quartier ont commencé à se regrouper vers 19 heures et à s'en prendre aux forces de l'ordre à coups de jets de projectiles.

La situation s'est rapidement envenimée face à des individus de plus en plus nombreux et ravitaillés en mortiers et bidons d'essence par des comparses en voiture. La police s'est retrouvée un laps de temps en sous-nombre et a dû mobiliser ses patrouilles de jour et de nuit pour faire face à l'agressivité d'une cinquantaine d'émeutiers. Ils ont incendié des poubelles et tenté de mettre le feu à des caméras de surveillance ainsi qu'au poste de police du Val de l'Aurence. Le feu a pu être rapidement éteint par les pompiers déjà sur place mais la façade a commencé à être noircie.

Plusieurs enquêtes ouvertes

Au plus fort des émeutes, une soixantaine de policiers nationaux, soutenus par la police municipale et par les pompiers, étaient mobilisés. Le calme est revenu progressivement dans le quartier et la police a pu quitter les lieux vers 23h30.

Des portiers et engins inflammables ont été saisis lors des émeutes du Val de l'Aurence à Limoges mardi soir - © Police Nationale

Plusieurs enquêtes sont ouvertes, à la fois sur ces violences urbaines et sur l'organisation du ravitaillement en mortiers et produits inflammables, mais aussi sur les rodéos urbains récurrents dans le quartier.