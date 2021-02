Calais : 146 migrants expulsés du hangar Magnésia et à la Roselière, 20 placés en rétention

Deux opérations "de mise à l'abri" ont eu lieu jeudi 25 février à Calais : 146 migrants ont été expulsés du hangar Magnésia et du terrain de la Roselière. Au total, 126 d'entre eux ont été pris en charge dans des centres d'accueil et d'hébergement du Pas-de-Calais, et 20 n'avaient pas de papiers.