Calais, France

L'appel au 17 a provoqué mardi un vaste déploiement des forces de l'ordre: policiers, CRS et gendarmes mobiles ont tenté de retrouver la victime d'une agression. Selon l'auteur du coup de fil, une septuagénaire était attaquée par 5 migrants, munis de couteaux.

Mais les fonctionnaires mobilisés n'ont trouvé ni victime, ni agresseur, et n'ont plus réussi à joindre par téléphone ce mystérieux témoin. Rapidement, ils ont découvert que cette attaque était totalement inventée, et pourtant, elle a été relayée mercredi encore à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux.

La plaisantin a finalement été interpellé jeudi et placé en garde à vue. L'enquête a révélé que ce jeune d'une vingtaine d'années, déjà connu des services de police, n'en serait pas à son premier appel malveillant.

Celui-là pourrait lui coûter cher, en fonction des suites qui seront données par le Parquet de Boulogne sur Mer. Le délit de dénonciation de crime imaginaire est en effet passible d'une peine de 6 mois de prison et d'une amende de 7.500 euros.

"C'est un geste complètement incivique", déplore-t-on au commissariat de Calais. "Pendant que nous avons perdu du temps à trouver un faux agresseur, nous n'étions pas là pour venir en aide à des personnes qui avaient, elles, besoin de nous."