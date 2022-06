Calais : l'ancien maire Jean-Jacques Barthe est mort à l'âge de 85 ans

Les drapeaux sont en berne ce samedi à Calais en hommage à Jean-Jacques Barthe. L'ancien député-maire de la ville durant trois décennies, est décédé vendredi à l'âge de 85 ans, après avoir quitté la vie politique en 2000. Cette figure communiste, instituteur de métier, a été élu maire de Calais sans discontinuer de 1971 à 2000, et député de 1978 à 1988.

L'hommage de l'actuelle maire

L'actuelle maire de Calais Natacha Bouchart, élue de droite ayant conquis la ville aux communistes en 2008, a salué sur Facebook un "homme de conviction très attaché à notre ville", ajoutant "sa hauteur de vue, son dévouement méritent notre respect". Le Parti communiste du Calaisis souligne qu'il avait géré la ville avec "réalisme et vision d'avenir", et a rappelé son "humilité, son autorité naturelle", son "sens de la justice et de l'intérêt général".