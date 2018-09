Le Calais Vegan Festival aura finalement bien lieu le 8 septembre. La maire de la ville, Natacha Bouchart, avait décidé de l'annuler, mais les organisateurs viennent d'obtenir gain de cause devant le tribunal administratif.

La justice a donné, ce mardi 4 septembre, son feu vert à l'organisation du Calais Vegan Festival. La maire (LR) de Calais, Natacha Bouchart, avait décidé de l'annuler, évoquant des tensions entre militants de la cause animale et les professionnels de la viande.

Les organisateurs du festival (association Farplace) ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille qui vient de leur donner raison, dans un arrêt rendu ce mardi. "Le juge relève tout d’abord que la commune de Calais n’apporte pas d’autres éléments que des articles de presse relayant les tensions entre les défendeurs du bien-être animal et les organismes de défense de commerçants d’aliments d’origine animal ou de chasseurs", peut-on lire dans un communiqué du tribunal administratif. "Or ces tensions n’ont pas dépassé la simple polémique".

Atteinte grave à la liberté d'expression"

Le juge considère donc que la décision d’annulation du Calais Vegan Festival constitue "une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de d’expression, de réunion et du commerce et de l’industrie".

Le festival aura donc bien lieu, ce samedi 8 septembre, au forum Gambetta de Calais. Information immédiatement relayée par les organisateurs.