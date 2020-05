Calais : le centre de formation de la SNSM cambriolé trois fois entre mars et avril, une perte de 50.000€

Entre le 16 mars et le 29 avril, le Centre d'Information et d'Intervention de la Société nationale de Sauvetage en mer de Calais a été cambriolé trois fois. Vols de moteur de bateau, de cinq embarcations, et plus dernièrement, de tout le matériel opérationnel restant, pour un total de 50 000€.

En 6 semaines, le Centre de Formation et d'Intervention de la SNSM à Calais a été cambriolé trois fois, et complètement dévalisé le 29 avril. Ces vols représentent une perte de 50 000 euros pour l'association, "et remettent en question l'opérationnalité du Centre cet été" fait savoir la Société Nationale de Sauvetage en Mer le samedi 2 mai dans un communiqué.

5 embarcations volées, dont une retrouvée en Angleterre

Le premier vol a eu lieu le 16 mars : un moteur de hors-bord volé. Les cambrioleurs ont cassé le volet roulant et une vitre du centre de formation. Ils ont été interceptés par la police et le larcin a été retrouvé.

Un peu mois d'un mois plus tard, alors que les embarcation avaient été déplacées dans un hangar du port de Calais pour plus de sécurité, la police découvre sur le portable d'un suspect que des bateaux de la SNSM étaient en vente sur internet. Dans le hangar calaisien, cinq embarcations manquaient à l'appel : deux petits bateau pneumatiques et trois zodiacs. L'un d'eux a été identifié en Angleterre.

Du matériel de formation utilisé sur les plages l'été

Enfin, le 29 avril, un sauveteur a constaté que tout le matériel du centre avait disparu : paddles, zodiacs, et même les sacs d'interventions, contenant des défibrillateurs et des bouteilles d'oxygène.

Ce matériel est utilisé pour former les jeunes sauveteurs et peuvent servir l'été à la surveillance des plages.

La colère de la SNSM

"L'absence totale de respect pour des biens financés en grande partie grâce à la générosité du public et dédiés au secours de toute personne en danger en mer est particulièrement choquant" exprime la SNSM dans son communiqué.