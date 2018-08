Les sauveteurs de Calais et les gendarmes maritimes de Dunkerque ont secouru trois migrants au large de Calais ce samedi matin. Ils auraient tenté de traverser la Manche à bord d'un canoë-kayak pour rejoindre la côte britannique.

Calais, France

Il est 9h du matin, ce samedi, quand un bateau de plaisance britannique repère l'embarcation de fortune, avec à son bord trois migrants. Le navire alerte immédiatement les autorités françaises. Les sauveteurs de la SNSM de Calais et les gendarmes maritimes de Dunkerque partent aussitôt à la recherche du canoë-kayak.

Les trois hommes sont à 12 kilomètres des côtes calaisiennes, soit à peu près au tiers du trajet pour rejoindre l'Angleterre. Il s'agit d'une "opération de sauvetage préventive" indique les autorités puisque les trois personnes ne semblaient pas en difficulté.

Mais "la traversée de la Manche reste très dangereuse", rappelle le Lieutenant Ingrid Parrot, porte-parole de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. D'abord parce que les courants peuvent être très forts, et surtout à cause des énormes navires qui traversent les eaux. Le détroit du Pas-de-Calais voit passer 25% du trafic maritime mondial.

"Ces traversées sont vouées à l'échec et ces personnes vont se retrouver en grande difficulté. Cette mer est très dangereuse, et ce n'est pas parce que les conditions météorologiques sont bonnes en ce moment que la traversée sera facile. C'est exactement tout l'inverse."

Selon la préfecture maritime : en 2016, il y a eu 23 tentatives de traversées de la Manche sur des embarcations de fortune, 13 en 2017, et désormais six depuis le début de l'année 2018.